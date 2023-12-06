19,642 زيارة منزلية للمرضى بجازان خلال 3 أشهر

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وأوضحت صحة جازان، أن الزيارات شملت تقديم مبادرات للمرضى المسجلين في البرنامج، وصرف الأدوية والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية، وخدمة التوصيل عن طريق البريد الدوائي التابع للرعاية المنزلية.
وبينت أنها قامت بتدريب العاملين في مجال الرعاية المنزلية، إذ بلغ عددهم 109 متدربين ومتدربات، وذلك لتطوير مهاراتهم خلال التدريب وتنظيم الورش والمؤتمرات التي تساعد على النمو المهني والشخصي، خلال أحدث الوسائل التقنية، وبالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع، لإكسابهم المهارات المهنية والوظيفية التي تسهم في تطوير مستواهم المعرفي، ومعايير أدائهم المهني لتنفيذ متطلبات مهنتهم بمستوى عالي الجودة، وتقديم خدمة صحية منزلية مميزة.
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