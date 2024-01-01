تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف عن الإجراء القانوني في حال شراء منزل ووجد عيوب إنشائية به

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي عبدالكريم الشمري، عن الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال شراء منزل به عيوب إنشائية.

وقال "الشمري" خلال برنامج "ياهلا"، إن هذا الوضع مر بعدة مراحل، و هناك تنازع اختصاص في بعض مسائله، وهناك حالة من التخبط في اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان بالمطالبة بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو إثبات الحالة والضرر خصوصا لو كان العقار في طور الإنشاءات.

وأشار إلى أن هناك أمرين، وهم مسألة الاختصاص هل هي محاكم أم لجان التمويلية أم التأمينية هل المختص بها المحكمة العامة، وما نوع الدعوى المرفوعة فسخ عقد أم مطالبة بالتعويض.

وأضاف: كل هذه المسائل كانت محل إشكال ولا زال، ولكن الأن بدأ التنظيم أكثر بعد إلزام المقاولين بالتأمين.

وعن التوجه الذي يجب أن يتبعه المتضرر قانونيًا، أوضح: "إذا كان يريد أن يصلح العقار ولا يريد الفسخ، وفي حال وجود عيوب إنشائية، فإنه يطالب البائع أو المطور العقاري بالإصلاحات.

وتابع: "ترفع على الذي باع لك العقار دعوى، وهناك قضايا كثير تم رفعها وكسبناها".