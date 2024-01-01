تراند اليوم : بالفيديو.. العسّاف يكشف عن أسماء الوزراء السبعة الذين تم اعفائهم من مناصبهم ثم عادوا مرة أخرى لمجلس الوزراء

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في السيرة الذاتية "أحمد العسّاف" عن هوية الوزارء السبعة الذي تم إعفائهم من مناصبهم ثم عادوا مرة أخرى لمجلس الوزراء.

وأوضح العساف خلال حلوله ضيفًا على برنامج "في الصورة" الذي يقدمه الإعلامي "عبدالله المديفر" أن هناك سبعة وزراء عادوا للمجلس بعد إعفائهم من مناصبهم، أولهم الشيخ أحمد صلاح جمجوم الذي كان وزيرًا للتجارة ثم أُعفي من منصبه ليعود وزيرًا لنفس المنصب في عهد الملك فيصل.

وأكمل العساف، أن الوزير الثاني، الشيخ إبراهيم بن عبدالله السويل حيث كان وزيرًا للخارجية ثم خرج من ‏من مجلس الوزراء ليعود بعد ذلك وزيرًا للزراعة، أما الوزير الثالث، غازي القصيبي حيث كان وزيرًا للصحة ثم عاد بعد عشرين سنة وزيرًا للمياه، وبالنسبة للوزير الرابع، الشيخ محمد بن علي الفايز، كان وزيرًا العام للشؤون الاجتماعية ثم عاد وزيرًا بالخدمة المدنية.

وأردف العساف أن الوزير الخامس صالح علي الشيخ الذي خرج من وزارة الشؤون الإسلامية وعاد إلى نفس الوزراة.

وأخيرًا، كان الوزير أحمد الخطيب وزيرًا للصحة ثم عاد وزيرًا للسياحة، والمهندس خالد الفالح، كان وزيرًا الطاقة وعاد وزيرًا للاستثمار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مؤكدًا أنها حالات تعتبر نادرة وغير متكررة.