50 ألف جولة تفتيش للالتزام البيئي

ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تنفيذ قرابة الـ50 ألف جولة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة، وتسهم في تحسين جودة الحياة. وقد شارك المركز خلال العام الماضي في عدد من أهم المؤتمرات البيئية والمناخية محليًا وإقليميًا ودوليًا، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الهيئات والقطاعات الحكومية والأكاديمية للارتقاء بالمنظومة البيئية ومكوناتها، وتحقيق جوائز مختلفة محلية وإقليمية في جودة الخدمات والتحول الرقمي.
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