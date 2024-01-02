المستشار تركي آل الشيخ: تعرضت لخطأ طبي في عملية جراحية وملف الرياضة أثر بشكل كبير على صحتي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه أجرى عملية جراحية في الخارج في عام 2018، وتعرض لخطأ طبي خلالها خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي.

وقال آل الشيخ: “كان هناك جرح كبير في جسمي استمر لمدة تقارب 50 يومًا، ولم يلتئم الجرح وكان هناك نزيف يومي. وتذكرت أنه طلب مني ألا أعود إلى المملكة حتى أتعافى”.

وأضاف: “عدت رغم ذلك، وعندما عدت كنت محرجًا ومستساغًا، حاولت أن أطلب من الأمير محمد بن سلمان أن يتولى إعفائي بناءً على ظروفي الصحية”. مؤكدا أن ملف الرياضة كان له تأثير كبير على صحته. وتابع: “في المرة الأولى تم رفض طلبي، ثم بعد شهر تدهورت صحتي وأعتبرت نفسي مقصرًا، فقمت بطلب ثانٍ وقال لي الأمير جملة واحدة ‘خير إن شاء الله يجيك العلم'”. وأكد آل الشيخ أنه في اليوم التالي صدر قرار الإعفاء وتم تعيينه في هيئة الترفيه.