تراند اليوم : "الموارد البشرية" تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (39) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات)، وهي وظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، حسب المسميات التالية:

الوظائف المتاحة حالياً عن بعد:

- مدخل بيانات

- مساعد إداري (عدد13)

- كاتب موارد بشرية (عدد 2)

- مندوب مبيعات (عدد 4)

- محاسب

- كاتبة محتوى

- بائع

- بائع ملابس جاهزة

- أخصائي أبحاث أسواق

- مدير عمليات موارد بشرية

- أختصاصي تسويق (عدد 2)

- مدير شؤون عمل

- سكرتير قانوني

- أخصائي تسويق (عدد 2)

- مسؤول علاقات حكومية

- أخصائي تسويق إلكتروني

- محلل نظم معلومات

- رئيس تنفيذي

- مأمور سنترال

- أخصائي شؤون موظفين

- مندوب مشتريات

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).

- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

- حساب أبشر مفعل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: إضغط هنا