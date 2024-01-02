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تراند اليوم : شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال ‎اليابان.. والكشف عن عدد القتلى

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات جوية أظهرت حجم الدمار الناتج عن زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب وسط اليابان أمس.

أضرار

وأبانت اللقطات الأضرار الناجمة عن حريق خلفه الزلزال في بلدة واجيما بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الشمالي لشبه جزيرة نوتو المتضررة بشدة جراء الزلزال.

عدد القتلى والمصابين

وارتفعت حصيلة الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 48 قتيلاً على الأقل، بينما أصيب 16 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجّلت في مدينة واجيما الساحلية، حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.

ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع السكان في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.
شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال ‎اليابان.. والكشف عن عدد القتلى
شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال ‎اليابان.. والكشف عن عدد القتلى
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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