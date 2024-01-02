فريق سعودي نرويجي يبدع في تصوير عيون زوار البوليفارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق عمل سعودي ونرويجي في جذب زوار موسم الرياض إلى متجرهم الخاص الواقع في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية بموسم الرياض 2023، حيث يقدم متجر «FINOX» أعمالا فنية من خلال تصوير عيون الزوار بطريقة إبداعية عبر استخدام تقنية حديثة متطورة وتحويلها إلى عمل فني للذكرى. وتتمثل فكرة المتجر بإمكانية الأجهزة من تصوير قزحية العين التي تعد بصمة وراثية لكل شخص، حيث تحتوي على أنماط فريدة من الخطوط والنقاط والتشكيلات بألوان بديعة، لتصوير عين الزائر وطباعتها على أسوار وقلائد ولوحات جدارية، حيث تتجلى الألوان في بصمة العين بأشكال متنوعة، ويمكن أن تشمل اللون الأزرق العميق والأخضر الزمردي والبني الدافئ، إضافة إلى إمكانية إيصالها إلى منزل الزائر في فترة أسبوع.

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