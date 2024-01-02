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رفع 8 آلاف طن أنقاض

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كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري، حيث رفعت خلال نوفمبر الماضي أكثر من 8160 طنا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أعمال معالجة التشوه البصري بالبلدية شملت إزالة 720 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح 3420 م2 من حفر الشوارع، ومعالجة وضع 16 حاوية نفايات داخل الأحياء. مضيفا أن البلدية زرعت 4666 شجرة ضمن أعمال الأنسنة وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب أكثر من 8600 م2 من المسطحات الخضراء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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