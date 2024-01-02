رفع 8 آلاف طن أنقاض

كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري، حيث رفعت خلال نوفمبر الماضي أكثر من 8160 طنا من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أعمال معالجة التشوه البصري بالبلدية شملت إزالة 720 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح 3420 م2 من حفر الشوارع، ومعالجة وضع 16 حاوية نفايات داخل الأحياء. مضيفا أن البلدية زرعت 4666 شجرة ضمن أعمال الأنسنة وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب أكثر من 8600 م2 من المسطحات الخضراء.