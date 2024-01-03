تراند اليوم : بالفيديو.. عبدالله خوقير: حمدالله كان جائعا في البداية وضرب زميله في النصر.. ويكشف لماذا أراد سعود السويلم التخلص منه؟

صحيفة الخليج 365: ‏وصف الناقد الرياضي عبدالله خوقير، لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بأنه كان جائعا في البداية خاصة في الدوري السعودي.

وروى خوقير عبر برنامج الديوانية، جانبا من الحوار الذي دار بينه وبين رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم، عندما أراد الأخير التخلص من اللاعب لأنه كان يضيع أهدافا كثيرة في أول عام له مع الفريق جعلت الجماهير والإعلام تهاجمه.

وأوضح خوقير أنه أقنع سويلم بإمكانيات اللاعب وعدم التفريط فيه وقال له هذا عدم توفيق مؤقت: قائلا: اللاعب كان جائعا في البداية خاصة بالدوري السعودي.

وأكد أن المشكلة في شخصية اللاعب نفسه وصنع مشاكل مع الجمهور والإدارة وزملائه وضرب زميل له في النصر.