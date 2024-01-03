تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة وسيول وزخات برد على هذه المناطق

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.