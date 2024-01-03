انت الان تتابع "محافظ حفر الباطن" يلتقي رئيس وأعضاء فرع هيئة الصحفيين ويطلع على تقرير الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:21 صباحاً

الْتقى محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، بمكتبه في المحافظة رئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي، وعدد من أعضاء فرع الهيئة. واطلع الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، على تقرير عن أعمال فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن في تطوير العمل الصحفي والإعلامي من خلال ما قدمه الفرع من برامج تطويرية ودورات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام لأبناء وبنات المحافظة. وثمّن محافظ حفر الباطن، أهمية دور الفرع في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المحافظة بشكل خاص من مقومات تنموية وثقافية.

كانت هذه تفاصيل خبر "محافظ حفر الباطن" يلتقي رئيس وأعضاء فرع هيئة الصحفيين ويطلع على تقرير الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.