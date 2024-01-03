انت الان تتابع استعدادًا لمهرجان الشتاء.. "أمانة جازان" تُجمّل الطرق والميادين والشوارع بـ130 ألف زهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 9:27 صباحاً

تستعد أمانة جازان لمهرجان الشتاء 2024 بحلة جديدة من الزهور، بتجميل طرق وميادين وشوارع ومثلثات المنطقة، من خلال غرس أكثر من 130 ألف زهرة مختلفة الألوان؛ لتحسين المشهد البصري. وقال أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني: إن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تبذل جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، من خلال تنفيذ خطط معتمدة لذلك. وأضاف "الغزواني": اشتملت الأعمال المنفذة على صيانة ورفع مستوى مناهل الشوارع الرئيسية بمدينة جازان، وصيانة وإعادة دهان الخطوط الأرضية، والمطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومعالجة الحُفَر، وتنفيذ الحملات الرقابية، ومواصلة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، والتي تهدف إلى المحافظة على المظهر الحضاري. وكثّفت أمانة منطقة جازان، جهودها لإبراز المدينة في شكل مميز، بتزيينها بالزهور؛ استعدادًا لفصل الشتاء، وتحسين وتجميل الحدائق والميادين، والجزر الوسطية في طرق المدينة.

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