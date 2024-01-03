التدريب التقني يعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، يوم الأحد 9 رجب القادم ويستمر حتى الأربعاء 12 رجب 1445هـ.

وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،عبر بوابة "قبولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.