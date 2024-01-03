"أمير الشمالية" يستمع لطلبات المواطنين ويطلع على منجزات المشروعات الريادية للنحالين بطريف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 11:20 صباحاً

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر الإمارة اليوم، عددًا من المواطنين ورجال الأعمال وعددًا من النحالين الرياديين بمحافظة طريف الذين قدِموا للسلام على سموّه. واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال لطلبات المواطنين التي تحظى باهتمامه. كما اطلع، خلال الاستقبال، على أهم أعمال ومنجزات المشروعات الريادية للنحالين، وما تقدمه من خدمات التدريب والتمكين والإرشاد في تربية النحل والمواد التي يحتاجها النحل وإنتاج العسل في المحافظة.

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