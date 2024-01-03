تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول في الصحة يكشف ماهو لقاح كورونا المطور.. ويوضح الفرق بينه وبين اللقاح السابق

صحيفة الخليج 365: كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، الفرق بين لقاح كورونا المطور واللقاح السابق.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": " لقاح كورونا المطور هو لقاح معدل ليكون أكثر فعالية وتغطية لمتحورات كورونا الدارجة التي تسبب كل إصابات كورونا في المجتمع.

وتابع: " كان من الضروري تعديل اللقاح ليكون أكثر فعالية وقدرة على تغطية هذه المتحورات وهذا المقصود بلقاح كورونا المطور الذي أعلنت وزارة الصحة عن توافره". لافتا إلى أن فيروس كورونا يتحور كما يتحور فيروس الإنفلونزا وبالتالي أصبح من الضروري تعزيز المناعة بشكل دوري ضد هذا الفيروس للحماية من المرض الشديد.

وأشار إلى أن الشركات توقفت عن إنتاج لقاح كورونا السابق، لأنه أصبح غير فعال حاليا، والآن الفيروس يختلف بشكل كبير عن السلالات السابقة، وبالتالي نحتاج إلى لقاح مختلف.