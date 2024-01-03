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تراند اليوم : مواطن يتفاجأ بعرض سيارته للبيع من قبل أحد المحتالين بمبلغ 17 ألف ريال .. شاهد ماذا طلب منه المحتال بعد تلقيه عرض شراء من مالكها!

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول اتصال بين مالك سيارة ومحتال عرض صورة سيارة المواطن للبيع بينما السيارة لدى صاحبها.

وقال مالك السيارة للمحتال: في هوندا للبيع 2012 مخزنة كورد معروضة للبيع بكم؟ ورد المحتال: بـ 17 ألف الموتر ماشي 60 ألف. وسأل المالك: كيف نشوفها نفحصها؟ ليرد اللص: في الدمام وين في أنت؟ في الرياض وعقب ذلك تساءل المواطن على طريقة الفحص والتأكد ليرد المحتال بأنه سيرسل إليه الموقع.

وسأل المواطن المحتال على طريقة الدفع ليطلب منه الأخير تحويل عربون قيمته 500 ريال فقط.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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