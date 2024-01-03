انت الان تتابع "الجهني": بوادر حالة مطرية على الغريبة تتزامن مع بداية إجازة منتصف الفصل الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّع محلّل الطقس العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني؛ أن تبدأ بوادر حالة مطرية جديدة من يوم غد الخميس، تشمل: وسط الغربية، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.

‏وأضاف "الجهني": أفضل فرص منطقة مكة ستكون يومي الجمعة والسبت، والحالة بمجملها من خفيفة إلى متوسطة.

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