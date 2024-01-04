تراند اليوم : شاهد : أنور مالك ينشر صورة ل "صالح العاروري" أثناء أدائه فريضة الحج.. ويعلق: السعودية لم تسلمه لمن يلاحقه بينما باعه نظام الملالي

صحيفة الخليج 365: نشر الباحث في الشؤون الدولية، أنور مالك، عبر حسابه على منصة إكس، صورة للقيادي في حماس الذي اغتالته إسرائيل "صالح العاروري" ، عندما كان يؤدي فريضة الحج في السعودية قبل عدة سنوات.

السعودية لم تسلمه لمن يلاحقه

وأرفق مالك الصورة بتعليق : "لم تمنع السعودية صالح العاروري من الحج ولا سلمته لمن يلاحقه، رغم أن أمريكا كانت تطلب رأسه بملايين الدولارات وقد حجّ آمنا على نفسه والتقى بعائلته في أمان وغادر المملكة بكل أمن".

غدر به نظام الملالي

وتابع: "من غدر به يا ترى؟ لقد باعه نظام الملالي في صفقة ستنفضح يوما ولم يتورع أدوات خامنئي في اغتياله بمربع أمني في عمق الضاحية الجنوبية في بيروت التي يسيطر عليها حزبها وشديدة التحصين والحماية البرية والجوية والإلكترونية والاستخبارية".

اعرف عدوك

واختتم قائلا: "اعرف عدوك أيها الحمساوي قبل فوات الأوان".