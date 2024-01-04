تراند اليوم : شاهد: أغرب طريقة لنفخ إطار السيارة باستخدام قدر الضغط!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يستخدمون قدر الضغط لنفخ الكفر "إطار السيارة".

وأظهر الفيديو سيارة معطلة في البر على ما يبدو، بينما تم توصيل إطار السيارة بقدر ضغط فوق موقد.

وسمع خلال الفيديو صوت شخص يقول :" ما شاء الله، تم التعبئة، ولكن لا أحد يجرب هذه الطريقة".

وأشار إلى أنه يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة الضرورة فقط، لافتا إلى ضرورة وضع قدر الضغط فوق نار هادئة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا: "تجربتها خطيرة ، البخار حار ممكن ينفجر الكفر في أي لحظة".