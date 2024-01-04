شكرا لمتابعة خبر عن مختص : زيادة أعداد المركبات المؤمن عليها ساهم في تخفيض الأسعار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المختص في قطاع التأمين سليمان بن معيوف ، النتائج المترتبة على ارتفاع الطلب على وثائق تأمين المركبات خلال العام الماضي .

وقال معيوف خلال مداخلته مع «الإخبارية» ، أن شركات التأمين لديها محافظ لتأمين المركبات ، فكلما زاد عدد المركبات المؤمن عليها كلمات كانت الأخطار أقل وبالتالي تخفيض أسعار التأمين .

وأشار إلى أن شركات التأمين تكبدت خسائر في السنوات الماضية ؛ نظراً لعدم تأمين 50% من المركبات التي تقاد على الطريق .

واختتم حديثه بأن منذ تطبيق قرار أن عدم التأمين يعد مخالفة انعكس هذا بشكل واضح وزادت نسبة التأمين في 2023 بشكل متدرج .