تراند اليوم : بعد ساعات من تهديد نصر الله…إسرائيل تغتال القيادي بحزب الله "حسين يزبك" بغارة جوية على جنوب لبنان

صحيفة الخليج 365: أعلن حزب الله مقتل أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك في جنوب لبنان، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن القتلى الثلاثة الآخرين هم إبراهيم عفيف وهادي علي رضا وحسين علي محمد غزالة.

تزامن ذلك بعد ساعات من خطاب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قال فيه إنه "إذا فكرت إسرائيل أن تشن حرباً على لبنان فقتالنا سيكون بلا حدود ولا ضوابط ولا قواعد"، مضيفاً أن "قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها، ولن تبقى دون رد وعقاب".

وبذلك يرتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء إلى تسعة من أعضاء حزب الله.