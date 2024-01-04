"الغذاء والدواء": "نظام فسح الدواء" يتميز بتوحيد الإجراءات لقطاعات الهيئة والتيسير على المستوردين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 9:43 صباحاً

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن "نظام فسح الدواء" يتميز بتوحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها، كما يسمح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم. وأضافت الهيئة أن نظام "فسح الدواء" عبارة عن إجراءات موحدة توفر الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد المنتجات الدوائية والصيدلانية من خلال نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها السوق السعودي بسهولة. ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن أهم مميزات الخدمة هو توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبّعها والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم. وأوضحت أن رحلة العميل للاستيراد تشمل تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "سدر"، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح للأدوية بالهيئة، وتعبئة بيانات نوع الأدوية المراد استيرادها ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة ثم اتخاذ قرار الفسح.

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