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تراند اليوم : بالفيديو.. "قعيد المطيري " ينصح تجار العقار بالاستثمار في الإبل..ويكشف عن سعر بكرة بعد مرور شهرين على شرائها

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صحيفة الخليج 365: نشر مشهور التيك توك قعيد المطيري مقطع فيديو نصح خلاله تجار العقار باستثمار أموالهم في الإبل.

وقال خلال الفيديو: "الإبل تنافس العقار بمليون مرة، فمثلا أنا اشتريت بكرة قبل شهرين ونصف بسعر 400 ألف، والآن قيمتها السوقية 600 ألف".

وتابع: " هل في عقار الآن اشتريه ب 400 ألف وبعد شهرين يصل سعره ل 600 ألف". وتابع:" أعرف شخص اشترى قعود ب 800 ألف لونها أصفر، والآن السعر 10 مليون" .

وأكمل: " هل هناك عقار يجيب في السنة 10 مليون، عمارة تجارية ما تجيب سنويا 10 مليون ".

واختتم قائلا: "نصيحة لتجار العقار، خلك في العقار الابن البار، والفلوس فيه لا تروح، ولكن أنصحكم في الاستثمار في الإبل بشرط يكون لديكم الخبرة ولابد من الاستشارة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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