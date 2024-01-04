تراند اليوم : بالفيديو.. "قعيد المطيري " ينصح تجار العقار بالاستثمار في الإبل..ويكشف عن سعر بكرة بعد مرور شهرين على شرائها

صحيفة الخليج 365: نشر مشهور التيك توك قعيد المطيري مقطع فيديو نصح خلاله تجار العقار باستثمار أموالهم في الإبل.

وقال خلال الفيديو: "الإبل تنافس العقار بمليون مرة، فمثلا أنا اشتريت بكرة قبل شهرين ونصف بسعر 400 ألف، والآن قيمتها السوقية 600 ألف".

وتابع: " هل في عقار الآن اشتريه ب 400 ألف وبعد شهرين يصل سعره ل 600 ألف". وتابع:" أعرف شخص اشترى قعود ب 800 ألف لونها أصفر، والآن السعر 10 مليون" .

وأكمل: " هل هناك عقار يجيب في السنة 10 مليون، عمارة تجارية ما تجيب سنويا 10 مليون ".

واختتم قائلا: "نصيحة لتجار العقار، خلك في العقار الابن البار، والفلوس فيه لا تروح، ولكن أنصحكم في الاستثمار في الإبل بشرط يكون لديكم الخبرة ولابد من الاستشارة".