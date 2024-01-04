تراند اليوم : شاهد.. تجمع الذباب على رأس مذيع بتلفزيون الكويت يثير الجدل!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمع الذباب على رأس أحد مذيعي تلفزيون الكويت الرسمي.

وأظهر مقطع الفيديو، حديث المذيع خلال إحدى الفقرات، إلا أن الذباب تجمع على شماغه ووجهه، دون أن يقوم أي شخص من فريق الإعداد بتنبيهه.

وأثار تجمع الذباب على رأس المذيع، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا بين مدافع ومنتقد لما حدث، خاصة أنه تابع للتلفزيون الرسمي بالكويت.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "معقولة ذبان على مذيع تلفزيون الكويت الرسمي!"، وأضاف آخر: "شنو المطلوب، كافي نشر السلبيات ويا ليتها سلبيات مهمه، قاعدين يطقون بالكويت من كل صوب".