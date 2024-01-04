شكرا لمتابعة خبر عن الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة جزائية بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أصدر المجلس موافقته على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.

كما وافق المجلس على توجيه (30) قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهاءهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعةنن أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.