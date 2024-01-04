شكرا لمتابعة خبر عن ‎طلاب في ⁧حفر الباطن‬⁩ يلتقون بمعلمهم المصري بعد انقطاع 35 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن بمعلمهم المصري بعد انقطاع دام لمدة 35 سنة

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو للطلاب وهم يلتقوا بـ معلمهم المصري، حيث تذكروا أيام الصبا حينما كانوا على مقاعد الدراسة، لينطلقوا بعدها في دروب الحياة.

وأعرب المعلم أحمد هشام خلال المقطع عن سعادته وسروره لرؤية الرجال الذي أحبهم على مدار سنين، أثناء تواجده في حفر البطن.

وقال :” أكدت على نقطة مهمة جداً تفرق كثيرا في حياة المعلم وهو أن التدريس رسالة وليست وظيفة، رسالة لتنمية المجتمع.”

بينما قال نايف البعيجان أحد سكان حفر الباطن، إنه بحث عن المعلم الدكتور أحمد هشام في كل مواقع التواصل طيلة 25 عاما حتى وصل له وقابله في مصر ودعاه للحضور.”

وأضاف :” أنه كان يتمنى الحضور لحفر الباطن لأنه قبل 35 سنة كان موجودا في حفر الباطن ويتمنى يرى الطلاب الذي كان يدرس لهم في يوم من الأيام.”