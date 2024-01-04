شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: خلال الأسبوع المقبل انخفاض درجات الحرارة بمعظم المناطق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه خلال الأسبوع المقبل، سوف تتضاءل فرص هطول الأمطار وتنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح العقيل، أن هناك مرتفعًا جويا يسيطر على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون باردة.

ولفت إلى أنه لا يوجد مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا انخفاض درجات الحرارة.