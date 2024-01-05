انت الان تتابع شاهد.. زوجان يرويان قصة احتضانهما لـ 5 أيتام: نشعر بسعادة وبركة حقيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 10:56 مساءً

احتضنت السيدة منى بنت أحمد وزوجها من محافظة خميس مشيط 5 أطفال أيتام منهم 2 من ذوي الإعاقة الدماغية. وفي التفاصيل، قال الزوجان خلال ظهورهما مع الأيتام في برنامج الراصد مع الإعلامي عبدالله الغنمي على قناة الإخبارية إن فكرة الاحتضان كانت أمنيتهما منذ زمن بعيد، ولكن بعد 5 سنوات من زواجهما وعدم الإنجاب سعيا بجدية لفكرة الاحتضان. وأشارت الزوجة مني إلى أن اليتيم الأول "معتز" كان عمره عند احتضانه 14 يومًا، ووصف الزوجان أجواء منزلهما بعد احتضانهما الأطفال الأيتام بأنه كان كالأرض البوار، والآن مليء بالثمرات والخيرات ومشاعر البركة والسعادة الحقيقية وتسخيرًا وتيسيرًا للأمور وشؤون الحياة وتربية الأيتام.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زوجان يرويان قصة احتضانهما لـ 5 أيتام: نشعر بسعادة وبركة حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.