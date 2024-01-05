شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تحقق أكثر من ثلاثون مليون ريال العائد التطوعي الاقتصادي لعام2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعمت أمانة محافظة جدة منذ العام 2020 أكثر من 15 ألف برنامجًا تطوعيًا بإتاحة الفرصة للمواهب باختيار ما يناسبهم من أعمال وفق منظومة متكاملة ومحكمة لدعم تلك المواهب وإبراز المجهودات الإبداعية بحسب اختصاصاتهم ومواهبهم بما يتماشى ورؤية 2030

وأضاف مدير عام إدارة المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حموده أن أمانة جدة طرحت خلال الأعوام الماضية العديد من الفرصة التطوعية بمشاركة شركاءها حيث وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من أربعون ألف متطوع شملت جميع الفئات العمرية من خلال إقامة وتنظيم العديد من الأعمال التطوعية لفئات المجتمع المختلفة للارتقاء بقدراتهم، مشيراً إلى أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من مليون ساعة تطوعية وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف م. حموده أن الأعمال التطوعية خلال الفترة الماضية شملت عدداً كبيراً من النشاطات المختلفة في المجالات الاجتماعية والبيئية والرياضية والصحية، منها التطوع في تنظيف الشواطئ أو الحدائق والمساهمة في حماية الحيوانات البرية، والتي ساهمت في تحفيز المشاركة المجتمعية على الأعمال التطوعية بمختلف مجالاتها.

واستعرض مدير عام المسؤولية المجتمعية م.هتان بن هاشم حموده جهود ومبادرات أمانة جدة والتي من أبرزها: مبادرة “جدة تتحرك” والمساهمة في تنفيذ أكبر جدارية بأغطية “البلاستيك” في العالم ومبادرة القط البري بالإضافة للعديد من “الجداريات” ومبادرة “كن مكاني” والتي شملت تجربة أعمال النظافة من التقاط المبعثرات ومبادرة “نحو بيئة مستدامة”

وبين م. حمودة أن مجلة (نحو المليون) التي تصدر كل عام ساهمت في توثيق أبرز المبادرات المتاحة من خلال منصة أصدقاء أمانة جدة المجتمعية والتي تحوي كتيبات المخرجات المجتمعية مضيفاً أن أمانة محافظة جدة ترحب بمشاركة جميع الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية أو الفرق التطوعية في جميع المبادرات والمشاركات التطوعية.