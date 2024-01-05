تراند اليوم : شاهد.. أمريكي يتشاجر مع شخص آخر وعند اقتراب القطار دفعه أسفل العجلات في ولاية بنسلفانيا

ترجمة حصرية: لقي رجل حتفه في فيلادلفيا عندما تم دفعه على قضبان مترو الأنفاق وفي مسار قطار قادم أثناء مشاجرة عنيفة مع رجل آخر ليلة الخميس.

وحدثت الوفاة على بعد بنايات من جامعة بنسلفانيا في محطة 34th Street SEPTA في المدينة الجامعية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لموقع نيويورك بوست.

ووثقت لقطات اللحظة التي تشاجر فيها الرجلان مع بعضهما البعض على بعد خطوات فقط من حافة الرصيف بينما سمع صوت القطار يقترب من المحطة، وأظهر الفيديو رجل يرتدي معطفًا داكنًا وقبعة سوداء يوجه لكمتين للضحية، مما أدى إلى سقوط الأخير على القضبان.

وصرخ المارة المذعورون عندما دخل قطار خط ماركت-فرانكفورد إلى المحطة بعد ثوانٍ وكان الرجل على القضبان.

وأعلن مسؤولون طبيون وفاة الرجل في مكان الحادث.