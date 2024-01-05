قتل أثيوبيين للمواطن السبيعي في جدة تتصدر الترند وفيديو متداول للمتهمين.. وبيان أمني عن الواقعة

نشر الأمن العام على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” بيانا قال فيه: “أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع.

القصة تتصدر الترند:

وعلى منصة إكس تصدر هاشتاق #المغدور_محمد_السبيعي منصة إكس وصعد للترند في المملكة في الساعات الأخيرة وفيه تناقل المغردون تفاصيل الواقعة.

وأوضح متداولوا الخبر على “إكس” أن الضحية يدعى محمد بن راجح السبيعي قتله شخصين يحملون الجنسية الأثيوبية في منطقة جبلية وهربوا. ولاقى الخبر تضامن واسع من المواطنين وتم تخصيص مكافأة مالية لمن يدلى بمعلومات عن مكان تواجد المتهمين ويساعد قوات الأمن في ضبطهم.

فيديو متدول للجناة:

ووثق مقطع فيديو متداول رجلان يصعدان جبل في الباحة، وأحدهما يعرج فيما رجع مغردون ان يكون الفيديو للحظة هروب الإثيوبيين الذيين قتلوا الشاب محمد السبيعي.