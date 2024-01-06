انت الان تتابع في مباراة اليوبيل الماسي.. الشباب وروما الإيطالي 24 يناير على ملعب الأول بارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ اليوم السبت إقامة مباراة اليوبيل الماسي بين الشباب ونادي روما الإيطالي يوم 24 يناير الجاري على ملعب الأول بارك.

يُذكر أن الشباب يأتي في المركز الـ11، برصيد 21 نقطة، في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويُنتظر أن تبرم إدارة أبيض العاصمة عددًا من الاستقطابات خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالي.

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