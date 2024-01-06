شكرا لمتابعة خبر عن حالة يتم فيها تعويض صاحب العمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت المحامية، خلود الغامدي، إلى الحالة التي يتم فيها تعويض صاحب العمل وفق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

وذكرت أنه بمجرد هروب العامل وتقديم صاحب العمل بلاغ عن ذلك يتم تعويضه، واسترداد أمواله، بجانب إمكانية إيجاد عامل بديل، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية.

ولفتت إلى أن أبرز مشكلات العمالة المنزلية تكون اجتماعية ومادية، ودينية، واجتماعية مثل هروب العمالة المنزلية.