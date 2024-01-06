انت الان تتابع استعدادًا لإجازة منتصف العام.. "أمانة نجران" تهيّئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 11:17 صباحاً

هيّأت أمانةُ منطقة نجران المتنزّهاتِ والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والفعاليات المختلفة.

وأنهت أمانةُ المنطقة أعمالَها في تهيئة وتجهيز متنزّهات الملك فهد، والأمير جلوي، وشلال العريسة، وأكثر من "60" حديقةً في عددٍ من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة "15" ممشى، و"5" ساحات؛ وذلك من خلال صيانة المرافق العامة، ومجاميع ألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية، وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسية لتعزيز المشهد الحضري للمدينة. وأكّدت أمانةُ نجران رفعَ درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمرّ يتضمّن مواصلة تكثيف النظافة العامة للمرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال الإجازة.

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