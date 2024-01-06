تراند اليوم : هل زواج الأقارب سبب في إنجاب أطفال مصابين بالتوحد؟.. بالفيديو "استشاري" يجيب ويحسم الجدل

صحيفة الخليج 365: رد الدكتور شليويح العنزي استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، على سؤال حول تسبب زواج الأقارب في إنجاب أطفال مصابين بالتوحد.

وقال خلال مداخلة مع برنامج سيدتي المذاع على قناة "روتانا خليجية" ، إن اضطراب التوحد ليس اضطرابا مورثا جينيا، بمعنى وجود جين معين ومحدد لدى الأب أو الأم وبالتالي ينقلان مرض الاضطراب لأطفالهما".

وتابع: " لكن إذا كان هذا الاضطراب مرتبط باضطراب جيني نعرفه مسبقا ممكن يزيد ذلك من نسب الإصابة بالمرض".

وأضاف: "بشكل عام من المفترض ألا يؤثر ذلك على اتخاذ قرار الزواج، لأن هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من نسب الإصابة بالمرض، منها أن يكون الطفل خديج، والحمل غير مكتمل، ونقص الأكسجين، وزيادة عمر الأب أو الأم ، أو طفرة جينية لم تكتشف حتى الآن".