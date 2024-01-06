تراند اليوم : أسلحة نارية ومخدرات بقيمة 122 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على شريك «أميرة الذهب» ومتورطين آخرين في مصر

صحيفة الخليج 365: أعلنت السلطات المصرية القبض على رجل أعمال يتزعم تشكيل عصابي، تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة النارية، بقيمة 122 مليون جنيه.

وارتبط اسم رجل الأعمال المقبوض عليه، باسم "أميرة الذهب"، وسط شائعات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود شراكة بينهما.

من هي أميرة الذهب ؟

أميرة الذهب لقب أطلق على، "أميرة حسان" 40 عاما وتعمل في تجارة الذهب والمعادن، ولها شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض منتجات الذهب في فروع محلاتها بأشكال مختلفة.

ونفت أميرة الذهب عبر فيديو لها على صفحتها في "تيك توك"، هذه الأخبار، مهددة بملاحقة مروجي تلك الشائعة قانونيا، حيث أوضحت أنها تمتلك فرعا واحدا فقط لبيع الذهب، ولا تملك أي شركاء في تجارتها.