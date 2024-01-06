شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28 ديسمبر2023 حتى 3 يناير 2024، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 17376 مخالفًا، منهم 10689 مخالفًا لنظام الإقامة، و 3894 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 2793 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 722 شخصًا 34% منهم يمنيو الجنسية، و 63% إثيوبيو الجنسية، و 3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 74 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54411 وافداً مخالفًا، منهم 48812 رجلاً، و 5599 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 46583 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2337 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8292)مخالفًا.

الإبلاغ عن المخالفين

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به،

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.