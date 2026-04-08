عسكوري وطه حسين يتقاسمان شركة زادنا

البرهان يوجه بإعادة هيكلة “شركة زادنا” وتقسيمها إلى شقين “زراعي وخدمي”

وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس المجلس السيادي بإعادة هيكلة شركة زادنا العالمية وتقسيمها إلى شقين “زراعي وخدمي”.

وبموجب توجيه الفريق البرهان فإن الإشراف على القطاع الزراعي “مشروع “زادي 1 والمشاريع الزراعية الأخرى والإنتاج الحيواني” سيؤول للعضو المنتدب علي عسكوري، والذي أرجعه القرار إلى “خبرته في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية وقدراته على استقطاب التمويل،

وتعد أبرز إنجازاته إدارة ملف السلع الإستراتيجية في عهد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السابق”.

وأوجب القرار أن تؤول مسؤولية الشق الخدمي إلى الدكتور طه حسين يوسف وسيكون تحت مسمى جديد (شركة الكرامة للبنى التحتية والأنشطة المتعددة) بإشراف القائد العام للقوات المسلحة ومجلس إدارة متخصص، وتشمل “الشركات الخدمية التشغيلية، الموانئ البرية، الطرق والجسور، والمطارات، الإنشاءات التجارية والتعدين”، مع إضافة بعض الشركات تحت مسؤولية د.طه حسين نظرا “لخبرته في إدارة وإنجاح الشركات الخدمية والتشغيلية وما أظهره من كفاءة خلال في الفترة السابقة”.

ومن المنتظر أن يسهم الشق الخدمي الجديد عبر “شركة الكرامة” المستحدثة فى تعزيز قدرة الدولة على إنجاز ملف الإعمار وتحسين الخدمات، وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب تحقيق الاختراقات المطلوبة فى برنامج تنمية الولايات الذى ابتدرته “زادنا” ويمضي بنجاح.

