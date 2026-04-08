تركيا تعتقل 200 شخص في عمليات ضد "داعش"

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت تركيا، اليوم الأربعاء، إنها شنت عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت ما يقرب من 200 شخص.

وجاءت هذه العمليات بعد يوم واحد من اشتباك ثلاثة مسلحين مع الشرطة في إطلاق نار مطوّل خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، أمس الثلاثاء.

وقال وزير العدل التركي أقن غورلك، في منشور على منصة "إكس"، إن الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم بدأت، وإن العمليات ضد التنظيم، ​المصنف جماعة إرهابية، "ستستمر بدقة".

ولم تحدد أنقرة بعد الجهة التي تحملها مسؤولية هجوم الأمس، والذي أودى بحياة أحد المهاجمين وأصاب اثنين آخرين.