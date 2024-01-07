تعرّف على نسبة المواطنين.. إجمالي العاملين بالقطاع الخاص قارَبَ الـ11 مليونًا خلال ديسمبر الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 9:59 صباحاً

أوضح المرصد الوطني للعمل، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 10.975.830 عاملًا خلال شهر ديسمبر 2023. وأضاف المرصد أن عدد المواطنين من العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.316.647 مواطنًا، بينهم 945.691 للإناث و1.370.956 للذكور. وتابع في إنفوجراف نشره اليوم أن عدد المقيمين من إجمالي العاملين بالقطاع وصل إلى 8.659.183 بينهم 334.984 للإناث و8.324.199 للذكور. وأكد المرصد أن 44.769 مواطنًا انضموا للقطاع الخاص لأول مرة. وكشف المركز قبل أيام أن القطاع الخاص ساهم بتوظيف أكثر من 5700 مواطن سعودي من ذوي الإعاقة البصرية؛ داعمين مسيرة العمل والاقتصاد الوطني.

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