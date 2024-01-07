تراند اليوم : تصيب النساء أكثر من الرجال .. بالفيديو .. استشاري يكشف أعراض ظاهرة "رينود" التي تصيب أطراف الأصابع ومدى خطورتها في الشتاء

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الباطنة والروماتيزم د. سليمان الجهني أعراض ظاهرة "رينود" ومدى خطورتها في فصل الشتاء.

وقال الجهني خلال مداخلة مع برنامج سيدتي : هذه الظاهرة هي عبارة عن تضيق في الشرايين ويحدث من تشنج الشرايين الصغيرة مما يؤدي لتغير في لون الجلد وعادة تكون هذه الظاهرة في أظافر اليدين والرجلين .

وتابع: هي عبارة عن تغير في لون جلد المنطقة المصابة وشعور بالوخز والتنميل، والتغير يكون على 3 مراحل الأولى تكون لون الجلد شاحب ثم يصبح أزرق ثم أحمر اللون.

وأضاف: هذه الظاهرة تظهر أكثر في النساء مشيرا إلى أن ظاهرة رينود منها نوعان أحدهما نادر ولا يمثل خطورة بينما النوع الآخر يكون مصاحب له أمراض أخرى ويكون أكثر خطورة من النوع الأول.