توقع الدكتور زياد الجهني، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، أن تشهد المملكة موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي. وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه على منصة “تويتر”: “متوقع أن تتعرض المملكة لموجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي، قد تلامس عدة مناطق الصفر المئوي، وتتركز على الشمال والشمال الغربي”.

وأضاف: “وتبدأ الموجة قبل ذلك، من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وتتركز على الشمال والشمال الشرقي، وتصل درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية”.

كانت هذه تفاصيل خبر الجهني يكشف عن موعد موجة برد قوية ويحدد المناطق المتأثرة بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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