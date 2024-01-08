10 مواقع للأحوال المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 10 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتنفذ الوحدات المتنقلة خدماتها في مناطق: مكة المكرمة والقصيم وعسير ونجران والرياض،

وتوفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.