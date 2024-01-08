شكرا لمتابعة خبر عن منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأعضائهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 300 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

وجاء ذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم بن زاهر بن طالع عسيري ، إبراهيم بن علي بن جار الله الجار الله ، أبو طالب بن علي بن عايض الجمعي الأسمري، أحمد بن حمد بن إبراهيم الزعاقي، أحمد بن حمدان بن حميد المعبدي الحربي، أحمد بن عبدالقادر بن معجب آل مسعود الزهراني، أحمد بن يحي بن يزيد سفياني ، الحسين بن سعدي بن تركي حوقان الزهراني ، أنس بن عقيل بن مروعي معشي ، أحمد بن سعيد بن عبدالله آل هاشم الشهراني ، أحمد بن علي بن سليمان صهلولي ، أحمد بن يحي ابن عويد آل عويد ، أسامه بن محمد بن حسين عويدي الفقيه ، بدر بن فهد بن عياده الرمال الشمري ، جابر بن أحمد بن جابر العطيفي ، جبار بن ناصر بن جبار آل غاشي الجهمي ، علي راجح بن علي بن محبوب قريدي العماري ، حبيب بن عامر بن سالم الجميلي الصلبي ، حسن بن علي بن حسن آل مهدي ، حسن بن فائز بن حسن السليمي الحربي ، حسن بن محمد بن محمد عسيري ، حسن بن يحي بن علي هروبي ، حسين بن عبدالله بن حسين صمبلي ، حسين بن هاشم بن أحمد آل مصلحي الزبيدي ، خالد بن عابد بن عواده العطوي السميري ، خالد بن عبدالله بن حزاب الأسلمي الشمري, خالد بن عيد بن سعيد الوكله العطوي، خالد بن قبلان بن حمود المخلفي الحربي ، خالد بن محمد بن قاسم شريف ، خالد بن مرزوق بن صحين العضيلة المطيري ، راكان بن سعود بن سعد الصلبح ، رايد بن حميد بن جمعان اللهبي الحربي ، رائد بن علي بن عبدالله آل حازم الشمراني ، رضوان بن ضيف الله بن عبيد الحكمي ، سامي بن عجيبي بن محمد جغدمي ، سامي بن خليف بن جريد المصلوخي العنزي ، سعد بن مبروك بن عيضة الحساني الهذلي ، سعد بن محمد بن سعد السراري الشهراني ، سعود بن محمد بن سالم آل حمدان الشهراني ، سعود بن نايف بن سلامه الطرقاوي ، سعيد بن عواض بن محسن الزهيري الغامدي ، سعيد بن مصبح بن سعد الخضاربة العمري ، سلطان بن جابر بن ظافر العماري الدوسري ، سلطان بن موسى بن جابر العزي ، سلمان بن هلال بن حسين البو حسن ، صالح بن حمد بن هادي آل منصور ، صالح بن إبراهيم بن صالح العواد الدوسري ، صالح بن ظافر بن علي آل إبراهيم القرني ، صبيح بن دبشي بن ملبحان الجميعان القليحاني الشراري ، طلال بن صالح بن محمد العرجان السويلمي العطوي ، عامر بن سعد بن محمد العصيمي ، عامر بن محمد بن عامر المقطري عسيري ، عائض بن فرج بن ظافر المشعلي القحطاني ، عائض بن مبارك بن مشرع البدور ، عبدالرحمن بن علي بن عايض آل مهياع الشهراني ، عبدالرحمن بن مرزوق بن سلمان المصبحي العطوي ، عبدالرحيم بن عبدالله بن محي آل ناشب عسيري ، عبدالعزيز بن إسماعيل بن موسى عارضي شافعي ، عبدالعزيز بن ثقيل بن حماد اللاحقي الشمري ، عبدالعزيز بن عبدالله بن مصلح آل محمد العمري ، عبدالله بن عوض بن علي آل مناع الأسمري ، عبدالله بن جمعان بن سعيد آل بوعجله الشهراني ، عبدالله بن سالم بن مسعود العرجاني ، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سليمان ، عبدالله بن عبداللطيف بن هليل البجيدي العنزي ، عبدالله بن فراج بن وندان المجمعي السبيعي ، عبدالله بن محمد بن موسى النعمي ، عبدالله بن مسلم بن حمود العلوي الحربي ، عبدالله بن منيف بن مسفر المصارير الدوسري ، عبدالمجيد بن عزيز بن لجيان الفليحاني الشراري ، عبدالمحسن بن سالم بن عبدالعزيز الثبيتي العتيبي ، عبد ربه بن عويبد بن عبيد الله الجبريني السلمي ، عبيد بن خالد بن عبيد باموسى ، عزيز بن كايد بن سبعان الميزاني المطيري ، عطيه بن قابل بن قابل المحمدي الحارثي ، علوش بن محمد بن عبدالعزيز النفيعي العتيبي ، علي بن سليمان بن صالح آل بعتج اليامي ، علي بن احمد ابن علي عسيري ، علي بن أحمد بن علي آل مدن ، علي بن أحمد بن علي عسيري ، علي بن حمد بن محمد القبعان المري ، علي بن عامر بن أحمد الجبراني الربعي ، علي بن علوش بن عبدالهادي ال قرنين ، علي بن منصور بن محمد ال بحري اليامي ، علي بن يحي بن فايز آل قبس الشهري ، عماد بن حميد بن محمد المعبدي الحربي ، عمر بن سعيد بن علي المفضلي الزهراني ، عون بن شعلان بن عون آل حريسن القرني ، عويض بن راشد بن عويض السحيمي الحربي ، غازي بن عجير بن خبيتان الحليفي ، فالح بن بشير بن مطلق السبوتي العطوي ، فهد بن غزاي بن سالم الجليدي الحربي ، فهد بن مقبول بن بنيه الهرفي ، فيصل بن سعيد بن صالح الجعيدي الزهراني ، فيصل بن مبارك بن نومان العياشي العنزي ، قاسم بن محمد بن سالم الفاضلي البلوي ، ماجد بن محمد بن هندي مرزن ، مازن بن علي بن صالح السعدي ، مبارك بن راشد بن محمد الكناني الزهراني ، مبارك بن محمد بن سالم آل علي بن ليث الصيعري ، متعب مسيفر مسفر العيلي ، مجاهد بن دخيل بن حضيض الصاعدي ، مجاهد بن غرم الله بن محمد القرشي الزهراني ، مجدي بن علي بن زين شافعي ، محمد بن حسن بن محمد علي حكمي ، محمد بن أبوبكر بن علوي خرد السيد ، محمد بن حمود بن سالم الخنفري القحطاني ، محمد بن خلف بن غرامه الغواشر الحارثي ، محمد بن سعيد ابن علي آل مسعود ، محمد بن عازم بن مدور المهيمزي الرشيدي ، محمد بن علي بن حمد آل عامر ، محمد بن فلاح بن عايض آل كميت البارقي ، محمد بن محماس بن مترك آل بوسباع الدوسري ، محمد بن يحي بن سليمان العزي ، مرضي بن سمر بن لافي الربيعان الفهيقي ، مشرف بن عبدالله بن مشرف العصماني المالكي ، مشعل بن حضيري بن حمود الثنيان الشمري ، مشعل بن خميس بن عويذر الفليحاني الشراري ، مشعل بن مسند بن أبن الحميد الجروي القحطاني ، مشعل بن ناهي بن طنيش الشملاني العنزي ، مصلح بن ظافر بن سعيد آل بحري ، معاذ بن عبدالرزاق بن عطيه الجابري ، ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن نمشان ، ناصر بن محمد بن ضحوي الغضوري العنزي ، نايف بن خليف بن مطر المضياني العنزي ، نايف بن سعيدان بن جابر الحبابي القحطاني ، نائف بن ناصر بن سعد الميموني المطيري ، هاشم بن محمد بن جابر لغبي ، يزيد بن علي بن عبدالله العبيشي ، ابتهال بنت ابراهيم بن أحمد آل شويل الغامدي ، أروى بنت عبدالله بن ناصر القرماد الغامدي ، اسمهان بنت سعود بن عبدالعزيز القويعي ،” البندري بنت حسن بن راشد الضعيفي ، البندري بنت عبدالمحسن بن براهيم الفرج ، أنوار بنت محماس بن عبدالعزيز الرحيمي المطيري ، أمينة بنت علي بن سليم آل علي الجميعي ، آمنه بنت احمد بن علي آل بوميحه القرني ، آمنه بنت حسين بن عبدالله البندرع ، بخيته بنت مسفر بن مانع العجمي ، تهاني بنت محمد بن أحمد زعكان خرمي ، ثنيه بنت علي بن عوده أبو فراكه العطوي ، جميلة بنت محمد بن علي الهوساوي ، جوري محمد بن حسين بن جابر الشراحيلي الفيفي ، راما بنت سعيد بن عوض السعدي الزهراني ، رسميه بنت مطلق بن عجاج السعدي الشمري ، رفعه بنت فلاح بن دحيم الدوسري ، روان بنت عبدالله بن حسن السبيعي ، ريم بنت حسين بن محمد آل عبدالله الشريف ، ريم بنت سعد بن ناصر المليلي ، ريم بنت عبدالله بن صالح الخوير ، ريناد بنت عبدالرحمن بن عبدالله الشبنان، زهرة بنت منصور بن عبدالله الزوري, ساره بنت حامد بن عالي العصيمي العتيبي ، سارة بنت سعد بن محمد آل جيعان القحطاني ، سارة بنت صالح بن عبدالله بن كليب ، سارة بنت محمد بن علي آل أمشوه عسيري ، سارة بنت محمد بن محمد مقدي صمبلي ، سالمه بنت محمد بن علي آل علي العيسى ، سديم سامي مديرس إدريس الزهراني ، سعدى بنت عبدالله بن عفات الحارثي ، سوسن بنت علي بن احمد اسماعيل ، سيرين بنت عبدالرحمن بن عبدالله المحيميد ، شريفه بنت عبدالله بن علي المخايطة الحربي ، شوق بنت عبدالله بن محمد الحسيني الشهري ، صبا محمد بن عبدالله بن سليمان الجود ، طارفه بنت عامر بن علي العزي ، عائشة بنت محمد بن سعد محمد بن عيسى ، غادة بنت فلاح بن علي العصيمي العتيبي ، غادة بنت محمد بن سعد الغويري العتيبي ، غادة جابر بن معبر بن محمد خرمي ، غدير بنت عوض بن محمد آل خزيم الوادعي, غرام بنت عارف بن عوض السحمي ، غلا بنت محسن بن محمد مجرشي ، غيداء بنت قاسم بن محمد شعبي ، فاطمة بنت محمد بن داحش شعبين ، فريدة بنت عبدالعزيز بن حسين الزين ، فهدة بنت سعيد بن عون المنبهي الشهراني ، لمى بنت تركي جاسم الخالدي ، لورين بنت محمد بن سعد البيشي ، مرام بنت دخيل بن عابد العروي الجهني ، مروة بنت حسين بن هادي فلقي عسيري ، مريم بنت أحمد بن عيد الغنامي الحويطي ، مريم بنت عبدالله بن سعيد آل عبدالله ، مريم بنت علي حسن التاجر ، مشاعل بنت سيار بن ناوي السبيعي العنزي ، منار بنت عبدالرحيم بن مبارك الصاعدي ، منى بنت مشوح بن بليهيد العتيبي ، منى بنت نوار بن عويف القثامي ، منيره بنت سعد بن عبدالله آل جريد الدوسري ،’ ندى بنت صالح بن جحران الجابري ، ندى بنت محمد بن مسفر العدواني الزهراني ، نوال بنت علي بن عبدالله الغامدي ، نوال بنت مسعود بن سلمان الثويعي الفيفي ، نوره بنت فرحان بن محمد الدهمشي العنزي ، نوف بنت عبدالله بن سويلم الجرواني الشمري ، نوير مساعد بن ذعار بن فراج الهمزاني الشمري ، هاجر بنت احمد بن احمد العجل ، هديبه بنت سلطان نزال المسعودي الشمري ، هيفاء بنت سطام بن راشد الكلب العرجاني ، ولاء بنت عمر بن علي اباز ، إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن الربيع ، إبراهيم علي طاهر صميلي ، أحمد بن زويبن بن محمد عمري الحربي ، أحمد بن محمد بن علي معافى ، أرجوان بنت خالد بن صالح آل كستبان ، أسامه بن فهد بن عبدالله المقيطيب ، المنتصر بالله بن جداوي بن حسين ، اماني بنت مسلم بن سليمان المشرافي المطيري ، أسامه بن سعران بن جازع الرمالي الشمري ، أمل بنت دخيل بن فضى الشملاني العنزي ، أميره بنت خالد بن عبدالله المطوع ، آمال محمد عبدالله الشهري ، بشرى بنت نايف بن سعدي الشمروخي الشمري ، تهاني بنت حمود بن سلامه الضيوفي العطوي ، جبار بن مبارك بن مسعود المليحي الشهراني ، حسان بن يحي بن سلمي الصحفي ، حسين بن جار الله بن عتران الربيعي اليامي ، حمد بن عثمان بن حمد المزيني ، حسن بن حسين بن علي عجيبي ، خالد بن سالم ابن عوض آل مالك القحطاني ، خالد بن سلمان بن عبدالرحمن المعيبي السعدي ، خالد بن عبدالرحمن بن فهد المقبل ، خالد بن عبده بن عامر آل جليل ، خلود بنت مسفر بن محمد الشمراني, خيرية بنت سفر بن سالم حريمبص الشهراني ، ريم بنت نائف بن ضيدان الطبيخي السعدي ، زياد بن ثامر بن سويلم الجليدي الحربي ، زينب بنت علي بن ناصر دغاس حمدي ، سجى يحي بن ناصر بن علي حمدي ، سلطان بن شديد بن محمد العصيمي ، سلطان بن عبدالله بن مطر الرزقوي البلادي ، سلمان بن فصلان بن يحي الكعبي ، سناء بنت سعيد بن علي القحطاني ، شايم بن محمد بن مسند الحليسي الشراري ، شيهانة بنت عطالله بن فيصل المقاطي العتيبي ، صالح بن علي بن صالح الهميلي ، صالحه بنت علي بن مشبب القحطاني ، طارق بن صلاح بن شامان القلفاني العنزي ، طلال بن محمد بن احمد الرزفي القرني ، عاصم بن عبدالرحمن بن حسن آل حسن القرني ، عبدالخالق بن مسفر بن محمد الشمراني ، عبدالرحمن بن علي بن راشد الجريوعي المري ، عبدالرحمن بن علي بن سعيد ال مفرح القحطاني ، عبدالسلام بن عبدالعزيز بن يحي الفهمي الزهراني ، عبدالعزيز بن زاكي بن دافى الخميس الشراري ، عبدالعزيز بن عبدالخالق ابن ناصر آل فرحان القرني ، عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن عبدالله الرباعي, عبدالله بن سعيد بن عبدالله معروكه ، عبدالله بن صالح بن يحيى آل بلابل ، عبدالله بن عامر بن محمد ال حسن العسيري ، عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الماضي ، عبدالله بن فتيطل بن سعدي الشمروخي الشمري ، عبدالله بن ماجد بن راسان القوده الدوسري ، عبدالمحسن بن سيمور بن لافي القعسه الفهيقي ، عبدالوهاب بن عبدالله بن يحي الوهبي الحربي ، عزام بن أحمد بن سليمان المشعلي ، عزام بن عبدالعزيز بن أحمد الموسى ، عسكر بن سالم بن عسكر بالحارث ، علي أحمد بن جابر بن عبدالله آل حمدان ، علي بن حسن بن جعفر مريع الثوعي ، علي بن مبارك بن مطر الطلوحي العنزي ، عمار بن أحمد بن حسن آل دحمان الغامدي ، عيسى بن محمد بن عليان الوابصي البلوي ، فاطم بنت عبدالله بن محمد عطيف ، فاطمه أحمد محمد الشهري ، فاطمه بنت جزاء بن سعد العوني المطيري ، فهد بن رايع بن أحمد الغصيني الغامدي ، فهد بن مهدي بن أحمد آل طراد القحطاني ، فوزية بنت نايف بن خليوي العضيلة المطيري ، متعب بن ناجي بن عتيق الشلوي الحارثي ، محمد بن أحمد بن أحمد الجدحي المهري ، مصعب بن محسن بن جهيمان المساعره الدوسري ، محمد بن علي بن محمد بن هامل آل الحارث ، محمد بن هادي بن ناصر آل رغيب ، محمد بن هيازع بن محمد آل الجماعه البارقي ، مشعل بن ممدوح بن طلال بن رمال ، مطلق بن طلق ابن علي الشلواني الحارثي ، معاذ بن عبدالرحمن بن عقلاء المرشد ، منصور بن هادي بن يحي الحدري ، منيرة بنت مثيب بن عبدالهادي السهلي ، مها بنت سليمان بن عبدالعزيز السويدان ، مهند حامد عيفان الحارثي ، نادين بنت غائب بن محماس الشدادي الحارثي ، ناصر بن حسن بن جديع البغاشي الشهراني ، ناصر بن سحيم بن سويلم ال قنفد القحطاني ، ناصر بن محمد بن حميد القلادي الرشيدي ، نايف بن صيتان بن مطر العطاوي العتيبي ، نجاح بنت ظافر بن مشبب آل عامر ، نجود بنت عبدالله بن مصبح بن مهوس ، نديبه بنت جداء بن رفاع الرشيدي ، نزيه بن يحي بن محمد حكمي ، نهال بنت مدالله بن نجيدي الحليسي الشراري ، نواف بن غانم بن عايض آل رشيدان القحطاني ، نوال بنت علي بن عبدالله الغامدي ، هشام بن عبدالرزاق بن ناصر الحماده ، هنوف بنت سالم بن أسعد أشرف ، وجدان بنت ابراهيم بن سعيد أبوراس ، وضيحا بنت حمود بن عبدالرحمن الشمري ، يمامة بنت فالح بن علي الوهاوده الشراري ، عبدالله بن علي بن احمد عشيري القوزي.