انت الان تتابع بعد شكوى الموظف السعودي.. فريق رقابة يزور الفندق لاتخاذ اللازم في حالة "فيديو المدير الوافد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة بأنه‫ إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شكوى موظف سعودي من طريقة تعامل مديره من جنسية عربية، في أحد الفنادق، فقد قام فريق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمباشرة الحالة وزيارة المنشأة للتحقق، واتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثْبُت عليهم.

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