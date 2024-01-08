تراند اليوم : هل هذه السنة دافئة أم باردة؟.. شاهد.. "الزعاق" يُجيب ويكشف عن سنوات قتل فيها الآلاف وهلكت المواشي والزرع

صحيفة الخليج 365 : قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن السنة الدافئة هي التي تطول فيها فترة الدفء كحال هذه السنة، والسنة الباردة هي التي تطول فيها فترة البرد وفي حالات نادرة يكون البرد قارس جدًا.

وأضاف الزعاق، خلال ظهوره على قناة العربية، أنه قبل 100 سنة، في عام 1926 جاء برد قارس واستمر لـ 40 يومًا، فأهلك المواشي والمزروعات، وسميت وقتها بسنة البرد.

وتابع: في عام 1956 هطلت أمطار غزيرة استمرت لـ 28 يومًا على شرق الحجاز ونجد والكويت والعراق فأهدمت وأغرقت كثير من المنازل، وسميت بسنة الغرق.

وأشار إلى أنه في عام 1925، عصفت رياح شديدة في عرض البحر فأهلكت قرابة 8000 من البحارة على سلطنة عمان وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت.