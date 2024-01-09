"الخريجي" يبحث مع وزير خارجية نيجيريا سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 9:44 مساءً

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في جدة. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.

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