«تنسيقي شركات حجاج الخارج» يبرز الأهداف الطموحة للارتقاء بالخدمات

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وأكد رئيس مجلس الإدارة ساهر مطر أن مشاركة المجلس التنسيقي في المعرض تأتي إبرازا للدور الذي يؤديه وفق المهام المنوطة به والأهداف التي يسعى لتحقيقها وترتكز على مجموعة من القيم حمل على عاتقه العمل لترسيخها في منظومة خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة.
ولفت إلى الدور الذي يضطلع به المجلس التنسيقي بين شركات مقدمي خدمة حجاج ووزارة الحج والعمرة وكل القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.
وأعرب بخالص عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكرمه برعاية المؤتمر، كما تقدم بالشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، على تنظيم الوزارة لهذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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