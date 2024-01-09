شكرا لقرائتكم خبر «تنسيقي شركات حجاج الخارج» يبرز الأهداف الطموحة للارتقاء بالخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج كراع ماسي بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة تحت شعار «الطريق إلى النسك»، ويعد المجلس الذراع التنسيقي لوزارة الحج والعمرة وشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج، ويضم في عضويته كل شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج.

وأكد رئيس مجلس الإدارة ساهر مطر أن مشاركة المجلس التنسيقي في المعرض تأتي إبرازا للدور الذي يؤديه وفق المهام المنوطة به والأهداف التي يسعى لتحقيقها وترتكز على مجموعة من القيم حمل على عاتقه العمل لترسيخها في منظومة خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة.

ولفت إلى الدور الذي يضطلع به المجلس التنسيقي بين شركات مقدمي خدمة حجاج ووزارة الحج والعمرة وكل القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.

وأعرب بخالص عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكرمه برعاية المؤتمر، كما تقدم بالشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، على تنظيم الوزارة لهذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.