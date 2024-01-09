شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة لـ"اليوم": مسارات للسكوتر والدراجات والمشاة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الأمين العام لأمانة العاصمة المقدسة مساعد الداود، أن الأمانة تعمل على تخصيص مسارات للسكوتر والدراجات، لحمايتها من الطريق مع خدمات المخصصة لها من مواقف للاستلام والتسليم ومزودة بشواحن بالإضافة إلى طرق المشاة والعديد من الممرات الأمنة لذلك، مشيرًا إلى أنها ستنتهي قريباً من جميع الخدمات مع اكتمال مشروع الأنسنة التي تقوم به حالياً.

وأضاف لـ"اليوم" أن الأمانة تعمل على توسيع شبكة الطرق في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تبلغ حوالي 4000 كم طولي، وجميعها مكتملة الإنارة ومجهزة، وهناك أنظمة ذكية ستعمل لإدارة أنظمة الإنارة والتأكد من جاهزيتها باستمرار، وهناك أنظمة إدارة ومتابعة جاهزية الانفاق المشاة والمركبات.

معالجة المخلفات

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعالج ما مجموعه 280 ألف طن من النفايات الصلبة ومخلفات البناء على مدى شهر، لافتًا إلى استحدام تقنيات حديثة لضغط النفايات وتسهيل عملية تدويرها واستهلاكها.

وأضاف "الداود" أن من أهم المهام التي تقوم بها الأمانة التأكد من جاهزية البنى التحتية والفوقية للمدينة، قائلًا: "نتشارك فيها مع الجهات المعنية في امتثال المباني وسلامتها والإعداد لموسم رمضان بعد الانتهاء من الخطة التشغيلية له، وجاري العمل على إنهاء الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام وبإذن الله تكلل الجهود بالنجاح".

وأكد الداود أن الأمانة سعيدة بخدمة ضيوف الرحمن بشهر رمضان كمعتمرين، وموسم الحج كحجاج، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي يحتاجونها.